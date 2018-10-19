前3季貿易總額年增25.7% 中、俄經貿關係快速增溫

據中國海關總署近日發布數據，今年前 3 季，中俄兩國貿易總額約為 772 美元，年增 25.7%，其中中國對俄羅斯的出口總額約為 352 美元，年增 12.7%，至於中國自俄羅斯進口總額則約為 420 美元，年增達 39.2%。

上述數據揭示，儘管全球貿易保護主義抬頭，中俄兩國之間的貿易量仍走向快速增加的趨勢。

中國商務部發言人高峰日前表示，中國連續 8 年為俄羅斯第 1 大貿易國，隨著近期中俄雙邊經貿關係迅速加溫，兩國貿易總額可望於今年達到 1000 億美元，並創下歷史新高。

俄羅斯政府則在 9 月公布的政府工作基本方向文件中表示，計畫在 2024 年前，將兩國貿易額提升至 2000 億美元。

自 2015 年來，中俄雙邊貿易逐年攀升 (圖：Zerohedge)

然而受到新一輪制裁生效影響，美俄關係進一步惡化，亦加速了俄羅斯「去美元」的步伐。相關報導稱，針對雙邊貿易使用本幣結算的協議，俄羅斯與土耳其已達成共識，而如今隨著中俄貿易總額快速提升，也加速了兩國交易「去美元」的趨勢。

中國人民銀行 (PBoC) 與俄羅斯聯邦中央銀行曾於 2014 年簽署了規模為 1500 億人民幣 / 8150 億盧布的雙邊本幣互換協議，有效期為 3 年，並且雙方已於去年底進行延期。此協議旨在便利雙邊貿易和直接投資，以促進兩國的經濟發展。

俄羅斯經濟發展部副部長 Sergey Gorkov 周四 (18 日) 表示，中俄正努力達成一項政府協議，進一步擴大盧布與人民幣間貿易結算的應用。

針對去美元化的發展方向，俄羅斯央行行長 Elvira Nabiullina 上周三 (10 日) 於國家杜馬會議上表示，首先俄羅斯應在國際貿易中多轉向由其他外幣進行結算。

她進一步提出，再來必須調降美元在各銀行儲備中的作用，並降低美元吸引力同時提升盧布作為本幣的吸引力，她強調，接下來監管機構將圍繞上述方向進行開展工作，而這些措施將更有益於俄羅斯經濟發展。