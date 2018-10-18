Fed若持續升息 美國經濟終將落入衰退

根據 Rabobank 分析師指出，聯準會 (Fed) 若堅持持續目前的利率路線，終會讓美國經濟落入衰退。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 於 9 月 25 至 26 日舉行會議的會議記錄於週三公布，內容顯示美國央行持續願意緩慢升息。

儘管面臨川普總統的持續抨擊，Fed 仍不改初衷。本月稍早，川普說 Fed 簡直瘋了，他並公開抨擊 Fed 主席鮑爾，還斷言升息是經濟復甦的最大威脅。

Rabobank 分析師泰勒 (Lyn Graham-Taylor) 週四告訴 CNBC 說，川普的話可能有道理。

他說：「我們認為隨著升息路線走，Fed 終將會讓美國經濟落入衰退。」

2018 年 9 月 26 日，聯邦基金利率調高到了 2% 至 2.25% 範圍。決策官員預期，今年將再升息一次，2019 年升息三次，2020 年還有一次。

泰勒說，他預期未來二年內，美國經濟將出現衰退。他的銀行的研究人員亦注意殖利率曲線轉平的衝擊。

殖利率曲線轉平，意指長期債券殖利率下降，接近短期債券殖利率。這顯示對中長期的經濟缺少信心。

近幾週，殖利率曲線出現轉陡情況。但泰勒說，這與不確定性有關，並非投資人對未來具有信心。

他並說，Fed 只要再升息二次，便可能過了頭，足以引發經濟下滑。