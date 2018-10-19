中國第3季GDP年增6.5% 創近十年新低

中國官方 19 日公布數據，第 3 季 GDP 年增 6.5%，預期 6.6%，年增速為 2009 年第 1 季以來最低；今年 1-9 月 GDP 年增 6.7%，預期 6.7%。

中國統計局表示，總體來看，前 3 季度國民經濟運行在合理區間，保持總體平穩、穩中有進發展態勢，經濟結構調整優化，發展質量效益不斷改善。同時也要看到，外部挑戰變數明顯增多，國內結構調整陣痛繼續顯現，經濟運行穩中有變、穩中有緩，下行壓力加大。

中國 GDP 年增率 (近五年來表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

中國統計局指出，初步核算，前 3 季度國內生產總值為人民幣 650899 億元，年增 6.7%。分季度看，第一季年增 6.8%，第二季增長 6.7%，第三季增長 6.5%。分產業看，第一產業增加值 42173 億元，年增增長 3.4%；第二產業增加值 262953 億元，增長 5.8%；第三產業增加值 345773 億元，增長 7.7%。

統計局並公佈，9 月規模以上工業增加值年增 5.8%，社會消費品零售總額年增 9.2%，調查預估中值分別為 6% 和 9%。

此外，2018 年前三季，中國居民人均可支配收入人民幣 21035 元，比上年同期名義增長 8.8%，扣除價格因素，實際增長 6.6%。其中，城鎮居民人均可支配收入 29599 元，增長 7.9%，扣除價格因素，實際增長 5.7%；農村居民人均可支配收入 10645 元，增長 8.9%，扣除價格因素，實際增長 6.8%。

大陸 A 股今天受美股影響，3 大股指均大幅低開，但開盤前後央行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、證監會主席劉士余接連發聲，力圖提振市場信心，造成跌幅縮減，隨後公布的 GDP 數據未達預期，上證指數跌幅稍見擴大至 0.9% 附近。