陸客帶旺 周大福、周生生次季港澳銷售雙位數成長

港股 2 大黃金股截至 9 月底止的第二季業績報喜，周大福 (1929-HK) 及六福 (0590-HK)2 大珠寶商的港澳同店銷售成長均達雙位數，其中黃金產品的同店銷售成長近 3-4 成。

不過，亮麗的業績被疲軟的大盤吞噬，港股今 (19) 日開盤重挫 1.36%，截至發稿，周大福跌 1.92%，報港幣 6.64 元，周生生跌 2.86%，報港幣 13.56 元。

周生生股價 (圖：新浪財經)

周大福公布，2019 財年第二季港澳同店銷售成長達 23%，為自 2017 年起連續 7 季成長；大陸同店銷售成長達 6%，則連續 8 季成長。期內，港澳零售值成長年增 25%，大陸零售值成長 15%；主要受惠於消費興旺及大陸旅客人數持續上升。

按產品分類計，黃金產品的同店銷售成長強勁，大陸市場的成長達 11%，港澳市場的成長更高達 41%。

六福公佈的第二季業績也很亮麗，整體同店銷售成長達 14%，黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售，分別成長 23% 及 5%。

港澳市場的第二季同店銷售成長達 17%，當中黃金產品的成長同樣強勁，達 30%；珠寶首飾產品的成長則為 4%。

大陸市場方面，期內同店銷售成長轉正為 4%，其珠寶首飾產品的成長為 18%，黃金產品的同店銷售成長則持平。

至於十一國慶長假期間 (10 月首 2 周)，六福的港澳市場同店銷售維持雙位數字成長幅度，大陸地市場的自營店同店銷售則雙位數下跌。

周生生大中華營運總經理劉克斌認為，除受惠大陸旅客人數上升、十一黃金周帶旺零售之外，國際金價在 8 月至 10 月持續下跌亦刺激市場需求。加上第三季末至第四季為傳統婚嫁旺期，推動市場購買嫁娶用的黃金及珠寶產品需求，集團在十一黃金周期間，單是黃金產品的銷售金額亦較同期成長 1 成。