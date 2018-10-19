【大行報告】中泰證券：增值稅改革方案對行業效益分化較大

中泰證券發表研報指，近期市場對於增值稅改革的預期不斷升溫，從整個歷史趨勢來看，我國增值稅改革自2017年開始步入新的階段，對於“營改增”後存在的多檔稅率進行簡併和調整。年初的政府工作報告已經指明了“三檔併兩檔”的增值稅改革方向，近期財政部長接受採訪時的講話，再次提及增值稅改革的重要性。

中泰預估了兩類模擬情景，一是稅率普降1%;二是併檔減稅，將10%稅率向下併入6%，16%稅率下調至15%，6%稅率維持不變。通過投入產出表的勾稽關係、上市公司財報數據、各類產品稅率匹配等進行估測。其中，稅率普降方案相對溫和，併檔減稅力度較大。稅率普降1個稅點，全市場預計減稅6456億，全部上市公司預計減稅1575億元。併檔減稅方案下，全市場預計減稅12498億，全部上市公司預計減稅2652億元。

如果稅率普降一個稅點，金融類行業減負較多，部分製造業稅負降幅相對較少。全市場來看，服務類行業，尤其是金融類行業受益較多，製造類行業受益相對較少。減稅過後，對商貿零售、通信和採掘行業利潤利好較多。而併檔減稅方案下，行業效益分化較大，多個行業可能受損，且不同屬性的企業在稅負降幅和利潤增厚效果上分化明顯。央企受益明顯高於其他類别企業，而公眾企業受益不太明顯，這主要是源於不同類别的企業在行業分佈上存在差異，央企在稅負降幅明顯的行業中佔比較高，因而減稅效果較為明顯，利潤增厚較多。

風險提示事件：政策變動，該測算基於一定假設條件，數據及結論與實際情況可能存在差異，僅供投資者參考。