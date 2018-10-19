鐵貨(01029-HK)貸款方不會於本月20日要求償還過渡貸款

鐵貨(01029-HK)公布，JSC「Pokrovskiy mine」貸款方的母公司Petropavlovsk亦就解除其作為該公司借款擔保人的責任參與再融資。因此，貸款方確認，其不會於2018年10月20日採取任何行動或行使其權利以要求償還過渡貸款，前提是過渡貸款項下結欠的全部款項於2018年12月20日前悉數償還；於2018年10月20日或之前累計的過渡貸款項下任何利息於2018年10月20日前悉數支付，而於2018年10月20日後累計的任何利息於2018年12月20日前每個月的最後一日及於2018年12月20日支付；及該公司向貸款方以盧布支付相等於200,000美元的批准費以換取貸款方放棄上文所載權利。
鐵貨(01029-HK)公布，JSC「Pokrovskiy mine」貸款方的母公司Petropavlovsk亦就解除其作為該公司借款擔保人的責任參與再融資。因此，貸款方確認，其不會於2018年10月20日採取任何行動或行使其權利以要求償還過渡貸款，前提是過渡貸款項下結欠的全部款項於2018年12月20日前悉數償還；於2018年10月20日或之前累計的過渡貸款項下任何利息於2018年10月20日前悉數支付，而於2018年10月20日後累計的任何利息於2018年12月20日前每個月的最後一日及於2018年12月20日支付；及該公司向貸款方以盧布支付相等於200,000美元的批准費以換取貸款方放棄上文所載權利。