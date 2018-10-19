美股盤後─10月跌勢未了 道瓊收低327點 盤中一度大跌470點

10 月跌勢進一步擴大，美國股市週四再度大跌。10 月以來，道瓊與 S&P 500 下跌逾 4%，Nasdaq 跌幅近 7%。科技股下跌 7.1%，為跌幅最大類股。

週四股市的利空包括，中美貿易戰擔憂，利率上升，及美國科技股可能高估。財政部長梅努欽退出沙烏地阿拉伯投資會議，股市亦因而下跌，投資人擔憂沙國一投資機構遭到調查。



道瓊工業平均指數收低 327.23 點或 1.27% 至 25379.45。

Nasdaq 指數收低 157.56 點或 2.06% 至 7485.14。

S&P 500 指數收低 40.43 點或 1.44% 至 2768.78。

費城半導體指數收低 32.01 點或 2.51% 至 1245.30。

大型科技股，如臉書與亞馬遜，股價下跌逾 2.5%，Alphabet 與 Netflix 亦下跌。

上海綜合指數下跌 2.9%，觸及 2014 年 11 月以來低點。

分析師說，中國股市現在處於四年低點。美國利率上升，及不利的貿易協定，可能衝擊中國企業明年的獲利。

中國股市下跌，增加了中國經濟減緩的擔憂，可能拖累全球經濟成長。

歐洲央行總裁德拉吉說，歐元區經濟的風險之一在於，有國家試圖繞過歐盟的預算規定。

德拉吉的談話，使得義大利債券殖利率上升至盤中高點，歐洲股市則下跌。

全球貿易擔憂，還引發國家經濟委員會總裁 Kudlow 對中國提出抨擊。他說：他們是不公平的貿易國，是非法的貿易國。他們竊取了我們的智慧財產權。他們對我們的要求，從未有正面回應。

週四，債券殖利率上升至數年高點，美國股市受到壓力。2 年期債券殖利率觸及 2008 年 6 月以來高點，而後下滑。10 年期債券殖利率上升至 3.205%。

週三，聯準會 (Fed) 公布 9 月會議記錄，顯示央行仍相信緊縮貨幣政策是經濟維持穩定的最佳行動路線。

分析師說，這反應對聯準會 (Fed) 缺少信任。市場擔憂 Fed 升息過頭。

殖利率近來大幅上升。上週 10 年期殖利率上升至 2011 年以來高點。殖利率上升引發投資人擔憂借款成本上升，將減緩全球經濟。這些因素使得上週股市賣壓沉重。

投資人對財報季，期望甚高。FactSet 機構預期第三季企業獲利 19%。已公布財報的 S&P 500 企業中，84.1% 獲利優於預期。