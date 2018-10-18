中磊推支援DTP小型基地台 將陸續推新品搶市占

電信寬頻設備大廠中磊電子 (5388-TW) 今 (18) 日宣佈，將攜手有線電視合作夥伴，於北美最大有線電視營運商盛會 SCTE 上，發表支援 DOCSIS 時序協定 (DTP) 的小型基地台 (Small Cell)；公司透露，近期將陸續推出支援 DTP 功能的其他頻段小型基地台。

中磊表示，此次主推的 CRBS 小型基地台不但符合 Part-96 規範，也具備 DOCSIS 時序協定的時序同步（clock synchronization）完整功能，近期也將陸續推出支援 DTP 功能之其他頻段小型基地台。

據了解，目前有線電纜資料服務埠規範以來到 DOCSIS 3.1，而此次中磊將發布支援 DTP 的小型基地台，頻寬來到 1G，於 Cable 產業的技術在相對領先業界，將有助接下來拓展市占率。

中磊指出，全系列小型基地台可以針對不同應用場景，像是行動網路密集覆蓋、固網行動匯流、行動定點接入、商用及工業 LTE 私網等，提供解決方案。

中磊將參加於 23 日起舉行北美最大有線電視營運商盛會 SCTE‧ISBE Cable-Tec ExpoR，中磊指出，屆時中磊將展示支援 DOCSIS 時序協定（DOCSIS Timing Protocol，簡稱 DTP）之小型基地台。