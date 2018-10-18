〈公準精密將上櫃〉半導體、航太新品Q4出貨助營運回溫 明年獲利拚倍增

特殊金屬加工業者公準精密 (3178-TW) 將掛牌上櫃，董事長蘇友欣指出，第四季半導體、航太新品陸續出貨後，營收、毛利率將同步回溫，法人預估，公司第四季毛利率可望回到去年水準，明年有機會回到 3 成之上，且在營收走揚下，明年獲利將挑戰倍增。

公準精密指出，今年前三季主要配合客戶研發新品，導致毛利率受干擾，不過第四季隨半導體、航太新品將陸續出貨後，單季毛利率可望回到去年全年水準，可望帶動全年營運較去年略增。

進入明年後，公司看好新品效益將完全顯現，其中航太領域方面，公司預估營收可望成長 2 成，加上半導體同步提升下，法人估公準精密明年營收年增 15-20%。

且因新品毛利率較高，法人預估公準精密第四季毛利率可望回到去年全年 27.8% 的水準，明年更可望回到 2016 年 3 成以上的，在營收推升之下，明年獲利有機會較今年倍數成長。

從營收比重來看，公準精密今年上半年顯示器設備約 51%、半導體設備 31%、航太領域 13%，主要客戶包括艾司摩爾（ASML）、漢微科、矽品、華泰、應用材料（AppliedMaterials）、UTAS、GE Power、Capstone 等。

而公準精密也朝向 OBM 發展，目前與研究機構共同研發的比例伺服液壓閥，製造出的防鎖死煞車系統（ABS），已應用在機車領域，公司也於仁武廠區擴建新廠，已於下半年陸續投產，貢獻營運。