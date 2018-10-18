華夏Q3產品利差縮減 下半年獲利可能不如預期

華夏 (1305-TW) 上半年財報表現亮眼，優於市場預期，不過，法人指出，由於印度 PVC 需求受到美中貿易與油價走高影響，使價格大幅下滑，華夏第 3 季產品利差空間不如第 2 季，毛利率也同步下修，下半年獲利表現恐不如原先預期，估第 3 季每股純益為 0.53 元，全年每股純益由原先的 3 元，下修至 2.85 元。

華夏上半年稅後純益 9.24 億元，每股純益 1.82 元。法人指出，華夏上半年獲利符合預期，下半年原本看好明年印度即將大選，政策有利於基礎建設與對 PVC 的需求，加上油價等成本推升，中國 PVC 庫存偏低將制約出口，9 月後旺季將使印度買盤回籠，使供需趨緊，進而推升報價。

不過，由於美中貿易戰影響與油價大漲，法人指出，近期印度 PVC 需求受到影響，報價下滑，使華夏 8 月與 9 月營收大幅下降，第 3 季營收年減逾 3% 為 34.76 億元，但 EDC 價格走揚，預估第 3 季 VCM 與 PVC 整合利差僅為每噸 399 美元，低於第 2 季的每噸 430 美元，毛利率可能從第 2 季的 21.74% 下滑至 18%。

法人預估，受到產品利差空間縮減影響，影響毛利率表現，華夏下半年獲利表現可能不如先前預期，估第 3 季每股純益將較第 2 季的 0.76 元小幅下滑至 0.53 元，並同步下修第 4 季的獲利預估值，將全年每股純益由原先預期的 3 元，下修至 2.85 元。

受到下半年獲利不如預期影響，華夏今 (18) 日股價跳空開低後一路走弱，盤中來到最低價 19.3 元，創近 2 年來股價新低。