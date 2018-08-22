乙烯撐高檔 印度淡季PVC進口價緩漲 華夏第三季依然旺

高油價支撐原料乙烯報價，印度、孟加拉市場需求佳，華夏 (1305) 上半年 PVC 粉去化量 20 萬噸，年增率達 14%，創下歷年同期新高，展望下半年 8-11 月為亞太乙烯廠歲修高峰，原料價格走高有利 PVC 報價持穩在高檔，華夏總經理林漢福表示，前 7 月各項產品產能都比去年同期成長，已達設計產能，至於美中貿易戰衝擊，對於 PVC 影響性沒有那麼大﹗華夏上半年 PVC 粉營收為 50 億元、比重 64%；PVC 製品 18.05 億元、營收比重 23%，VCM 6.16 億元、營收比重 8%，鹼氯 4.02 億元、營收比重 5%，目前 VCM、PVC 維持全產全銷策略不變。



法人詢問是否有更一進步增加產能計畫？林漢福回應，VCM 台氯設計年產能 32 萬噸，透過製程改善年產能已拉升到 45 萬噸，而 PVC 林園廠年產能 16.7 萬噸，可操作產能上限為 20 萬噸，頭份廠年產能達 19 萬噸，亦超過 18 萬噸設計產能，可操作年產能上限 21 萬噸，現階段仍是透過去瓶頸、設備效率提升來增加產能。



華夏表示，8-11 月為亞太乙烯廠歲修高峰，乙烯價格可望維持高點，大陸因環保稽查導致電石法 PVC 開工受限，運輸成本墊高，也將支撐大陸第三季 PVC 內銷價。



印度、孟加拉為華夏 PVC 主要出口市場，兩者比重占了 5 成，上半年孟加拉出口逾 5 萬噸，年增率達 7 成，受惠當地經濟成長性佳，全年 PVC 需求量成長率約 1 成，印度自 6 月起進入雨季，7、8 月為淡季，進口每噸價格向上推升 40-50 美元，待雨季結束，農用管材需求可望轉強。