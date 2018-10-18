港股午盤跌0.15% 石油股集體走低 中石化跌近4%

港股今 (18) 日高開 0.83%，隨後直線跳水，在 25450 點上下震盪。截止午間收盤，恒生指數跌 0.15%，報 25424.27 點；國企指數跌 0.73%，報 10123.67 點；紅籌指數漲 0.17%，報 4122.52 點。

圖：google

石油股集體走低，中石化 (0386-HK) 跌 3.682%，領跌藍籌；中海油田服務 (2883-HK) 跌 2.83%；中國海洋石油 (0883-HK) 跌 2.55%；中國石油 (0883-HK) 股份跌 1.98%。

博奕股上漲。澳博控股 (1880-HK) 漲 3.89%；永利澳門 (1128-HK) 漲 2.62%；金沙中國 (1928-HK) 漲 2.55%。

蘋果概念股上漲。高偉電子 (1415-HK) 漲 5.81%；舜宇光學 (2382-HK) 漲 2.41%；東江集團 (2283-HK) 漲 1.99%。

華虹半導體 (1347-HK) 無錫項目迎階段性進展，股價大漲 7.34%，報港幣 14.62 元。

華虹目前專案整體進展順利，鋼屋架吊裝進度節點較原計劃 (10 月 25 日) 提前 13 天，預計 2018 年底主體結構完成。中金維持華虹「推薦」評級，目標價港幣 20 元。瑞信則將華虹評級上調至「跑贏大市」，目標價降至港幣 18 元。

分析指出，由於週邊壞消息逐步浮現，短期內又難以解決、做空比率持續上升、再有大行調低多檔藍籌目標價或盈餘預測，嚴重阻礙大盤上漲，跌破 25000 點的機會很大。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 3.86 億元，港股通 (滬) 淨流入 5.12 億元；深股通淨流入 2.16 億元，港股通 (深) 淨流出 0.38 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國中車，淨流入 6108 萬元，其次為萬華化學、用友網路、中國國旅、華泰證券。資金流出最多的是中國平安，淨流出 3.16 億元。

深股通中資金流入最多的是廣聯達，淨流入 2335 萬元，其次為柴威動力、信維通信、千方科技、網宿科技。資金流出最多的是京東方 A，淨流出 1.4 億元。