德銀：龍光地產核心淨利潤增50% 續為行業首選股

深圳目前正在擬定參與粵港澳大灣區建設的總體實施方案，著力打造粵港澳大灣區核心引擎城市，並與香港合力打造世界級金融、航運、貿易、科技產業中心。隨著深圳戰略地位的不斷上升，深耕於此的龍光地產 (3380-HK) 等區域龍頭企業將充分受益。

智通財經網報導，龍光地產在深圳已經建立起顯著的領跑優勢，包括：

(1) 土儲資源豐富，截止 2017 年底，公司總貨值約人民幣 5200 億元，其中大灣區貨值占比超 80% 達人民幣 4200 億元。而在大灣區城市中，公司在深圳的貨值又高達人民幣 1760 億元，深圳貨值占大灣區貨值比重為 42%，位居行業前列。

(2) 專案位置異常優越，龍光地產在深圳已佈局的 11 個專案均為地鐵上蓋物業，比如玖龍台、玖鑽和僑城東項目等，這些軌道交通物業享有更強的剛性需求支撐和溢價升值空間。

(3) 在深圳市場處於領先地位，2017 年龍光地產在深圳單城以 4416 套的銷量位列市場第一，2018 年 4 月又摘得深圳樓市成交龍虎榜開發商成交量和成交額雙冠軍。

2017 年，龍光地產核心利潤增長近 50% 至 46 億元，核心利潤率達 16.7%，位居民營上市房企前列。

德銀分析指出，龍光地產在粵港澳大灣區擁有非常豐富的優質土地儲備，足以支撐公司未來 3 年 50% 的權益銷售增長，預測公司 2018 年核心淨利潤將增長 50% 至人民幣 70 億元，業績具有高度確定性，繼續推薦其為行業首選股。

截至今 (5) 日 15:18，龍光地產股價來到港幣 12.68 元，或 + 1.6%。