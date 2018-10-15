化解股權質押炸彈 深圳投百億資金 類股集體漲停

中國深圳近期設立專項工作小組，安排人民幣數百億元資金，負責統籌協調化解上市公司控股股東股票質押風險事宜，引發市場關注。今 (15) 日深圳類股掀起漲停潮。

陸媒報導，日前 A 股一度跌破 2600 點關卡，也讓股價閃崩的上市公司再度面臨股權質押平倉風險。為了化解這項風險，深圳最新傳出設立專項工作小組，安排人民幣上百億的資金，負責統籌協調化解上市公司控股股東股票質押風險事宜。

據《券商中國統計，目前已經有 50 家民營上市公司獲得國有資金入股，光是 9 月份到現在，就已經有 18 家公司批露大股東項國資轉讓股權意向，深圳市政府的百億資金對深圳本地股產生很大提振。

消息傳出後，今天深圳類股掀起一波漲停潮，包括雷曼股份、全新好、美芝股份、四方精創、同益股份、赫美集團、沃特股份、同興達、英唐智控、友訊達等接近 20 股漲停，部分廣東當地上市公司股價也同樣走揚。

雷曼股份直奔漲停 (圖自新浪財經)

據了解，目前國資機構已經和部分深圳當地上市公司展開合作，從「債權」和「股權」兩方面入手，為上市公司提供資金。

不過，要獲得這項資金必須滿足三大條件：一，必須是在深圳市工商登記註冊的實體經濟領域優質 A 股上市公司，包括高新技術企業以及戰略性新興產業、優勢傳統產業和現代供應鍊等領域的上市公司。第二，上市公司應生產經營狀況良好，具較佳發展前景。第三，實際控制人無重大違法違規和重大失信記錄。

依照中國股票質押新規，股票質押回購交易不得導致單支 A 股股票市場整體質押比例超過 50%，截至 2018 年 10 月 12 日，深圳上市公司超過 50% 的高達 13 家，而且第一大股東持股質押比率接近 100%。