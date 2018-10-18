華大基因(300676-CN)高管增持持續推進 未來三個月將增持超1.8億元

華大基因(300676-CN)10月17日晚間發佈公告，公佈了其增持計劃進展：華大基因實控人、部分董事、監事、高管人員、核心骨幹人員及控股股東共計劃增持1.9億元，目前上述主體已通過集中競價交易合計增持華大基因股份10.76萬股，增持金額累計794.2萬元。按照承諾，增持計劃最晚於2019年1月23日結束，這意味著華大基因在未來三個月内將完成餘下超過1.8億元的增持。

值得一提的是，此前的10月15日，華大基因發佈晚間公告稱，股東深圳前海華大基因投資企業(有限合夥)(下稱“華大投資”)計劃以大宗交易或集中競價方式減持本公司股份不超過12003000股(佔公司總股本比例3%)。此次減持的股份為今年7月16日解禁，當天共解禁約2億股，佔總股本的51.6%。至於華大投資減持的原因，華大基因公告中稱，乃企業自身資金需求。

另外，繼宣佈減持後，華大基因10月16日晚間還發佈公告，近日收到公司董事王俊先生(減持高管之一)的書面辭任報告。王俊因個人原因申請辭去公司董事職務，辭職後不在公司擔任任何職務。王俊董事職務原定任期至第二屆董事會屆滿即2021年6月18日止。

王俊此前為華大基因CEO，2015年末王俊和李英睿共同創立健康大數據公司碳雲智能，2016年4月獲得騰訊領投的10億元融資，估值超過10億美元。截至公告披露日，王俊未直接持有公司股份，持有公司控股股東深圳華大基因科技有限公司10.5%的股權，持有公司第二大股東華大投資53.7932%的合夥份額。