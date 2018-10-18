【華冠投顧】盤中解析：量縮震盪

劉彥良 分析師

美股盤中大跌但留長下影線，下檔支撐勁，唯股盤中再次走弱，拖累台股量縮震盪甚至 10 點附近出現急殺跳水。目前跌點已見收斂，倘若收盤若能守在平盤之上就可讓短底成型，端看接下來主力能否積極作價。

台積電 (2330) 下午召開法說會，經過兩天的大漲後今日小跌觀望，多家法人已小幅下修第四季的業績展望，就看台積電能否打臉法人，帶動電子股買盤回溫。

被動元件方面，雖村田製作所釋出景氣樂觀看法，但族群中卻是漲跌互見，無法匯聚人氣。

紡織股方面，聚陽 (1477) 再創新高 169.5 元，利勤 (4426)、儒鴻(1476) 和遠東新 (1402) 也都見到買盤進駐。

月初開始請投資朋友留意的航運族群倒是表現強勢，在散裝航運台航 (2617) 近期震盪走高後，低檔的貨櫃航運陽明 (2609) 和長榮 (2603) 今天也自低檔發動強攻。其他像是外資持續買超的裕民 (2606) 和慧洋 - KY(2637)也都維持強勢型態。

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