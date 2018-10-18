被美國稅改拖累 全球上半年外商直接投資年增率降41%

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）15 日發布數據稱，2018 年上半年全球範圍內的外商直接投資（FDI）流量年增率下降 41% 至 4,700 億美元，為 2005 年以來 13 年中最低水平。今年的下滑受美國稅改的影響較大，但即使沒有美國稅改，全球 FDI 流量也處在一個下降周期中。UNCTAD 在發布 2017 年全球 FDI 數據時就在報告中提到：

2017 年全球 FDI 流量縮減了 23%，發達國家和轉型期經濟體的跨境投資大幅縮減而發展中經濟體的增長接近為零，因此，這種負面趨勢成為全球政策制定者關注的長期問題。

川普稅改：胡蘿蔔加大棒，促使美國企業的海外利潤回流

美國總統川普的稅改法案於 2017 年 12 月開始通過並實施，既給甜頭又有巴掌甩下來：美國企業需繳納的企業所得稅由 35% 降至 21%。美國政府將對美國企業在海外的利潤一次性徵稅。

UNCTAD 的數據顯示，美國公司在 2018 年 1 季度和 2 季度分別匯回了 2,949 億美元和 1,695 億美元的海外利潤，這在另一方外直接衝擊了被撤利潤國本來可能享受到的來自美國企業的 FDI。

但除去鮭魚式回歸的本國資金，美國在吸引 FDI 上，今年上半年的數據反而下降了 73% 至區區 460 億美元，與坊間預期的稅改將吸引大量 FDI 恰恰相反。暴跌的 FDI 主要因為川普政府今年對於大量併購案投資案更嚴格的審查程序，尤其是涉及到科技、國防安全相關的領域。

UNCTAD 的投資和企業部門主管 James Zhan 表示，「更嚴格的投資審查流程意味著，一些美國國內以前對境外投資者很有吸引力的投資項目，現在都沒法獲批「。當然，Zhan 不認為美國的整個投資大環境發生了」基本面「上的改變，可能很快就會出現 FDI 凈流入反彈。

中國是上半年最大的 FDI 凈流入國

與美國流入 FDI 巨減相反，中國在 2018 年上半年接收了 702 億美元的 FDI，是全球最大 FDI 凈流入國。

UNCTAD 的數據顯示，2017 年，中國吸收外資 1360 億美元，規模創歷史新高。按今年上半年的勢頭，在全球投資低迷的當下，中國利用外資總體上仍一枝獨秀保持平穩增長態勢。

全球化進程走到了拐點

Zhan 認為，目前所有的數據和趨勢指標都顯示，全球化走到了一個大的轉折點。

傳統理論認為全球化幫助資源和生產進程在全球實現最有效的分工，推動經濟增長的同時能將新的科技和知識傳播到發展中的經濟體。但批評者認為全球化的福利其實並不是平均分配的，即使是在發達經濟體中，低端勞動力的收入已經停滯不前很久了。