無懼地緣政治與貿易摩擦 近五成保險業投資仍瞄準新興市場

根據貝萊德對保險業者調查發現，儘管國際貿易關係緊張、地緣政治風險仍在，仍有近 5 成受訪者計劃在未來一至兩年，提高投資組合的風險配置，相較 2017 年 9% 大幅增加，至於投資標的，則偏好固定收益、另類資產與私募市場，另外，新興市場的投資機會，也是業者物色的標的之一。

調查結果顯示，有別於 2017 年的調查結果，今年的受訪者對地緣政治和其他總體經濟風險的擔憂均有所減少，顯示保險業者對總體經濟環境普遍較為樂觀。

雖然面對國際貿易關係緊張、民粹主義抬頭及地緣政治升溫等問題，但今年只有 30% 的受訪者表示擔憂地緣政治風險，較 2017 年有 71% 的受訪者將地緣政治風險視為主要風險明顯降低，其中又以亞太區的降幅最為顯著，從 2017 年的 77% 降至 26%。



另外，保險業者對市場的流動性、資產價格修正和利率風險擔憂也大幅降低，但值得注意的是，有 45% 受訪者對信貸風險表示擔憂，比起 2017 年的 31%，反映保險業者仍然關注信貸週期持續被延長的狀況。

與去年相比，保險業者預計將大幅增加投資等級固定收益的配置，其中較高收益的政府債券受到業界喜愛，有 37% 的受訪者有意在未來 12 至 24 個月提高政府債券的投資比重，較 2017 年的 9% 大幅上升。計劃增持其他固定收益資產的受訪者比例也顯著增加，例如市政債券 (35%)、銀行貸款及擔保貸款憑證 (33%)。



貝萊德亞太區金融機構團隊主管 Kimberly Kim 分析，今年調查結果顯示，保險業者對承擔投資風險的偏好明顯有所改變，而這項重大轉變顯示，儘管地緣政治仍然緊張、市場前景稍微欠佳，但保險業者對總體經濟和市場風險的擔憂顯著降低。

Kimberly Kim 指出，從調查結果來看，多數受訪的保險業者認為，投資標的選擇上，有必要擴大投資範疇，包括固定收益資產、私募資產，以及中國資本市場開放所呈現的機會。

該調查報告主題為《追求更佳報酬》，是貝萊德連續七年進行的年度全球保險業調查，訪問了來自全球 27 個國家、合計共管理資產約 7.8 兆美元的保險和再保險公司共 372 名資深保險業者。

