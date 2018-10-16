凱基銀攜手LINE攻繳費市場 免安裝申請、不限銀行 12小時內會員破60萬人

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀「KGI inside」金融元件化服務自去 (2017) 年第四季上線以來，陸續與記帳、支付及社區繳費等 APP 業者合作，今 (16) 日更跨界攜手台灣最多人使用的通訊軟體「LINE」，合作推出「生活繳費王」官方帳號搶攻繳費市場。即日起，用戶只要打開 LINE 加入「生活繳費王」，免安裝、免申請、不限凱基銀行用戶，都可立即使用 8 大項生活繳費服務。今日早上 10 點上線，由於搭配 LINE 免費貼圖，不到 12 小時，「生活繳費王」好友人數已突破 60 萬人。

凱基銀行資深副總經理周郭傑表示，LINE 為台灣最多人使用的通訊軟體，全台用戶數超過 1900 萬人，每天有超過 54% 的用戶會開啟 LINE 超過 10 次以上，重度使用者更是高達到 31 次以上，使用族群集中在 20 至 49 歲的工作者，其用戶屬性與新世代數位金融族群相當吻合。

周郭傑進一步表示，LINE 所提供的各項服務，除了最受歡迎的免費貼圖使用率高達 95% 外，官方帳號使用率以 75% 的使用率位居第二，看準此現狀，凱基銀「KGI inside」生活繳費功能，透過 LINE 官方帳號提供給廣大用戶，不需要額外安裝任何軟體，亦不用做 APP 升級，只要加「生活繳費王」官方帳號好友，就可以透過其中所提供的服務介面，使用 8 大項生活繳費服務。

此 8 大項生活繳費服務包含：電信費、信用卡費、路邊停車費、台北市水費、貸款費、e-Tag 儲值、健保費、汽車燃料費等。

值得一提的是，「生活繳費王」還提供「帳單提醒設定」功能，使用者針對常用繳費項目設定繳費週期與提醒時間後，後續即能在所設定的提醒日，收到繳費提醒服務，讓帳單不再逾期、繳費不再忘記。

此外，此功能的提醒方式與其他 APP 推播訊息或 email 通知方式相當不同，「生活繳費王」是直接在官方帳號的聊天室，傳送提醒訊息，方便用戶點選「現在繳費去」，進入繳費頁面，輸入銷帳編號、身分證字號及選擇轉出銀行，並輸入轉出帳號，即可立即進行繳費，更加融入 LINE 用戶的使用習性及生活場景。

周郭傑指出，「生活繳費王」設計時特別考量到客戶在使用金融服務時常遇到的困擾，包括：使用金融服務總是要插卡、每個功能都要下載一個 APP 等，所以此次合作，直接在 LINE 設置官方帳號，不僅毋須額外下載 APP，也不用插卡或預先申請，就可以使用任何一家銀行帳號進行生活繳費，只要在繳費成功後把此筆交易設為常用帳單，往後再次繳費即不須再重覆輸入相關帳單資訊，實現一次繳費的便利。