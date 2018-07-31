〈外銀拚金融創新〉渣打銀結盟華航 推業界首創定存利息換哩程

搶攻財富管理客戶，渣打銀今 (31) 日宣布與華航 (2610-TW) 合作，推出業界首創定存利息兌換航空哩程的「尊榮哩遇」服務。根據統計，有超過 7 成的高資產客群每年出國超過 5 次，另 6 成喜歡安排自助旅遊，另有 3 成偏好快速累積哩程和機位升等，因此，渣打銀此次聯手航空業者，推出存款利息換哩程的創新服務。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，尊榮哩遇服務中，不限外幣別，客戶可將承作各幣別的定存利息，依自身規劃兌換華航哩程，其中可以彈性選擇將全部或是部分利息兌換為哩程數，再依據需求兌換為機票或座艙升等，其餘可依約月月領息。

林素真表示，希望可藉由此項創新服務，將財富管理客戶數提升 3 成。而只要是渣打銀行客戶，同時為華航華夏會員者，就可以就渣打銀所承作的各幣別的定存利息，包括新台幣、人民幣和美金等，選擇將其利息依華航提供的兌換標準兌換為華航哩程數。

過去銀行與航空公司合作的模式，主要是透過消費來累積哩程數，渣打銀此次首創業界以儲蓄的形式來累積哩程。林素真說，首創「尊榮哩遇」服務，適合各種客戶族群，尤其是針對喜歡旅遊或累積飛行哩程，以及具備一定資產的客群，

林素真進一步指出，渣打集團的經營策略，主要是鎖定頂級客群，並且優先投資高成長城市，並強化數位金融的服務能力。

中華航空資深副總經理張志潔則表示，與渣打銀行聯手推出尊榮哩遇服務，提供華航會員更多元累積哩程的渠道，在存款的同時，也加速哩程數累積，華航會員也可靈活運用哩程數，也希望透過此服務，吸引更多民眾成為華航飛行常客。