〈崇佑營運展望〉崇佑接單能見度長達半年 明年Q1將淡季不淡

中國最大金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 董事長張建智今 (16) 日指出，今年以來積極調整業務接單策略，目前接單能見度長達 6 個月，也因此，明年第 1 季也將淡季不淡，而預估今、明年營收都將呈現雙位數成長模式。

在目前接單策略下，張建智說，明年營收比重上下半年將趨於平衡，不致形成集中下半年的狀況，至於美中貿易對峙，崇佑建材產品在中國大陸地區銷售占營收比重為 60%，其餘為非中國地區銷售，目前在歐美地區銷售採取代理制，代理商毛利仍高，因此美國對中國產品啟動關稅措施，目前看來對崇佑影響不大。

崇佑第 3 季營收達 2.78 億元，季增 3.49%，改寫近 3 年單季新高，並較去年同期成長 14.43%，累計前 9 月營收 7.67 億元，年增率 12.32%。

張建智指出，目前上海松江廠稼動率 60%，江蘇鎮江廠產能也滿載，該兩大生產基地整體產能稼動率保持高檔水準，挹注第 3 季整體營收表現。

同時，崇佑今年第一、二季均處於獲利狀況，上半年營收 4.89 億元，年增 9.02%，稅後純益 660 萬元，每股純益 0.11 元，法人估崇佑第 3 季獲利可望轉佳，將明顯超越上半年獲利的總合。