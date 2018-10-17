【華冠投顧】外資連9賣，台股萬點得而復失，被動元件殺尾盤!

美股大漲，帶動亞股開高，台股開高一度大漲來到 10127 高點，但在被動元件等族群開高走低殺尾盤下，指數終場紅翻黑下跌 1 點，收在 9,979 點，成交量為 1,143 億元，價平量增格局。

昨日提及今日台指期與選擇權結算，最大未平倉量在 10000 點，當賣方的莊家想要兩邊通吃通殺，今日果然印證，台股早盤一度大漲 146 點來到 10127，隨即震盪走低，一路向 10000 靠攏，最後指數幾乎收在最低點，選擇權 10000 點 CALL 與 PUT 通殺，外資今賣 55.7 億元連 9 賣。接下來觀察結算後外資的未平量變化以及明日台積電法說對後市展望預期。族群個股方面被動元件，矽晶圓，光碟，MOSFET 等開高後走低，殺尾盤股價翻黑，2327 國巨 448.5 殺到翻黑 418 元，2492 華新科 182 →170.5 元，3026 禾伸堂 120 →112 元，2456 奇力新 102→ 94.3 元，6182 合晶 34.45 →33.1 元，3016 嘉晶 41.35→ 38.4 元，2349 錸德 11.5 →10.55 元，5299 杰力 85.3 →81 元，6435 大中 94.2→ 89 元。

其他強勢股如太景 (4157)，安成藥(4180)，奈米醫材(6612)，美時(1795)，智邦(2345)、易華電(6552)，聯詠(3034)，美律(2439)、先進光(3362)，貿聯(3665)、鈺齊(9802)，大同(2371)，豐泰(9910) 等表現都不錯。

台股反彈數日今日站上五日線，不過是一個帶量開高走低，且未站穩壓力 10046 點之上，再跌再破底再打出第二支腳風險尚未解除，請投資人仍要留意。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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