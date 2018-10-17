鴻海減資前最後一筆交易爆3萬張大量 股價重挫創7年新低

鴻海 (2317-TW)18 日將進行史上首度減資，今 (17) 日為減資前最後交易日，但市場對公司展望抱持觀望，參與減資意願低落，收盤前撮合交易爆出 3.09 萬張大量下殺，跌幅擴大至 3.27%，股價收作 68.1 元再度破底，創下 7 年新低價。

雖然 iPhone XR 上市在即，但市場擔憂目前美中貿易戰氛圍壟罩下，對消費性電子終端的需求依舊保守看待，今日放棄參與增資的賣壓在最後一刻出籠，拖累股價破底。

以籌碼面來看，三大法人今日同步賣超鴻海 1.96 萬張，其中外資單日賣超 1.78 萬張，為連續第 9 天賣超，自 10 月 4 日以來，外資已經賣超鴻海 12.75 萬張；投信單日也有逾千張賣超，自營商則賣超 763 張。

而鴻海 18 日將停牌辦理首次減資，預計減資 2 成，銷除約 34.65 億股，10 月 21 日起至 10 月 25 日止停止辦理過戶，減資換票基準日 10 月 25 日。新股票上市買賣日 10 月 26 日，並將於同日發放退還股款每股 2 元。

若以鴻海今日收盤價 68.1 元試算，26 日減資後的開盤參考價約為 82.62 元，減資後的實收資本額將降至 1386.29 億元。