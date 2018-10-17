顧立雄：銀行壓力測試還OK 不需祭出強化監管措施

美中貿易戰今 (2018) 年以來成為市場上沉重的不定時炸彈，造成全球金融市場動盪，金管會也因此於 8 月時啟動銀行壓力測試，對於壓力測試結果，金管會主委顧立雄今 (17) 日透露，銀行表現「還好，都還 OK」，以此次建構的指標來看，銀行面對輕微和嚴重情境都還 OK，仍不需祭出任何強化金融管理的措施。

國際經濟情勢丕變，金管會今年 8 月統一對銀行業啟動壓力測試，情境設定條件納入「房市、失業率、利率及國內外 GDP(國內生產毛額) 變化」，並區分「嚴重」和「輕微」兩大情境，舉例來說，金管會測試條件中，最嚴重情境是，當房價崩跌 20%、失業率攀升到 6.5%、經濟衰退 2.5%、央行降息 1 碼時，銀行財務是否還能夠及格，倘若不及格者得附上增資或調整計劃。

以往壓力測試都是試算為期 1 年的不利情境，這次拉長試算為期 2 年，以了解當 2 年都處於不利情境時，銀行有無足夠的風險承擔能力，據了解，銀行壓力測試結果已經出爐。

對於銀行壓力測試結果，顧立雄今日透露，此次壓力測試有建構一些警示指標，例如：授信集中度或授信逾放比若高於同業平均值，以此次建構的指標來看，銀行面對輕微和嚴重情境都是 OK 的。

媒體關切「是否 all pass」？顧立雄未正面回應，僅重申都還 OK，沒有太大的問題，在現行金融資本市場變動下，仍不需祭出任何強化金融管理的措施。