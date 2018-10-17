9月末中國社會融資規模存量為197.3萬億元 同比增長10.6%

據央行10月17日數據顯示，初步統計，9月末社會融資規模存量為197.3萬億元，同比增長10.6%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為131.81萬億元，同比增長13%;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.45萬億元，同比下降1.6%;委託貸款餘額為12.81萬億元，同比下降7.7%;信託貸款餘額為8.08萬億元，同比增長0.2%;未貼現的銀行承兌匯票餘額為3.76萬億元，同比下降13.9%;企業債券餘額為19.45萬億元，同比增長7%;地方政府專項債券餘額為7.18萬億元，同比增長42.5%;非金融企業境内股票餘額為6.96萬億元，同比增長9.2%。
從結構看，9月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的66.8%，同比高1.4個百分點;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比1.2%，同比低0.2個百分點;委託貸款餘額佔比6.5%，同比低1.3個百分點;信託貸款餘額佔比4.1%，同比低0.4個百分點;未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比1.9%，同比低0.5個百分點;企業債券餘額佔比9.9%，同比低0.3個百分點;地方政府專項債券餘額佔比3.6%，同比高0.8個百分點;非金融企業境内股票餘額佔比3.5%，同比低0.1個百分點。