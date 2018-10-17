力山跑步機產線Q4全開出 營收可望逐月走高

力山 (1515) 受惠進入木工機出貨旺季及跑步機出貨量提升，第三季營收 14.82 億元，季增 43.2%，年減 13.4%。展望第四季，跑步機 4 條產線可全部開出，單月產量可達 4000 台以上，預期單季營收有望逐月走高。力山 9 月營收為 5.72 億元，月增 6.4%，年減 14.3%，主要為進入木工機出貨旺季以及跑步機出貨量逐月提升。

飛輪方面，2018 年出貨維持在全年 7 萬台左右，較 2017 年集中在下半年出貨不同，這也是第三季營收較去年同期下滑主要原因。

跑步機方面，力山準備 4 條產線，目前第 2 條產線已經開出，但因新產線學習曲線低於預期，第三季營收較市場預期低。不過第四季 4 條產線可全部開出，單月產量可達 4000 台以上，有利營收走高。

法人指出，2019 年因木工機主要生產基地在中國桐鄉廠，中美貿易戰後，銷美木工機需被課 25% 關稅，未來有可能將訂單移到台灣或東南亞生產，預期 2019 年木工機銷售金額將衰退。

飛輪因北美客戶會員人數成長趨緩，預期 2019 年出貨台數將下降，後續須觀察客戶於明年下半年推出的飛輪 2 代和其他客戶對飛輪的拉貨情況。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』