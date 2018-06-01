大峽谷-KY蘇州廠擬A股掛牌 暫定明年1月向北京證監會遞件申請

台商赴陸掛牌成為惠台政策之一，大峽谷 - KY(5281)今 (1) 日股東會通過蘇州廠首次公開發行申請在深圳 A 股上市案，如果順利的話，將於明年 1 月北京證監會遞件申請，並成為首家 A 股掛牌 LED 照明的業者，大峽谷董事長張家瑞表示，赴陸掛牌可以爭取大陸銀行資金融通，有利業務發展。鴻海 (2317) 集團 FII(富士康工業互聯)在上海 A 股掛牌，目前已有南僑 (1702)、榮成(1909) 等 16 家上市櫃公司子公司有意到大陸掛牌，目前 A 股市場分別為上海主板、深圳中小板、深圳創業板等三個板塊。



張家瑞分析，上海主板掛牌公司以大型藍籌股、國企為主，而創業板屬於網路等新創產業為主，且享有較高本益比，因此大峽谷蘇州廠選擇創業板掛牌，按照創業板掛牌標準為送件申請前三年累計營收達 6 千萬人民幣，前一年約為 3 千萬人民幣。



按作業流程，大峽谷蘇州廠必須先向地方證監單位申請掛牌輔導，經過 2、3 個月輔導驗收之後，才能送北京證監會申請，透過初審、意見回覆，再進行複審、意見回覆，取得 IPO 核審函才能排隊進入掛牌作業，預計今年 8 月底向江蘇證監單位遞件申請，明年 1 月送北京證監會，以一年時間推算，深圳創業板掛牌時程落在 2020 年初。

