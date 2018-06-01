市政照明項目成長 大峽谷-KY董座稱接單瞄準5億元人民幣

大陸城鎮化腳步快速，一線城市從以往北京、上海、深圳、廣州，增至 15 個之多，大型峰會持續性展開，基礎建設城市照明大餅成長，大峽谷 - KY(5281) 董事長張家瑞表示，今年接單目標為 5 億元人民幣，目前已掌握了半數接單。中國景觀亮化市場規模約 800 億元人民幣，過去十年城鎮化比率約 45.89%，到 2020 年之際達 60%，仍低於 G20 國平均 80% 平均值，中國城鎮化、十三五計畫都是推動大陸市政照明的動能，今年 6 月有青島上海合作會議，明年則有建國 70 週年以及中國共產黨成立百年等大型或是全國性活動，帶動大峽谷 - KY 市政照明接單。



2015、2016 年大峽谷 - KY 每年接單金額約 1.5 億人民幣，去年約 4 億元人民幣，張家瑞表示，15 個新一線城市出現，例如杭州、廈門、武漢、成都等，大陸市政照明標案急速成長，下半年則有西安、成都、重慶、福州、泉州等地市政項目照明入帳，全年接單目標為 5 億元人民幣。



張家瑞指出，公司的研發已從 4G 跨入 5G，因應更快的傳輸速度，以及人臉辨識、遠端控制發展，光機電熱整合，今年第一季也與南京信息工業技術學院合作，這都是未來研發方向。



因應對於蘇州廠增資，充實營運資金，大峽谷將於 7 月底召開臨時股東會，討論 3 億元 CB(可轉換公司債) 發行事宜。

