標普：中國地方政府隱藏債務恐近6兆美元 成債務冰山

全球評級公司標準普爾 (S&P Global Ratings) 週二 (16 日) 發布報告指出，中國地方政府隱藏的累積債務，可能高達 6 兆美元，在官方數據中未反映出來，也代表中國債務占 GDP 的比例恐已達到令人震驚的水準。

中國債務占 GDP 之比重 圖片來源：IIF

標普信貸分析師 Gloria Lu 和 Laura Li 帶領的團隊認為，中國地方基礎設施投資與中央允許的資金間，存在著巨大差距，因此，資產負債表外債務的實際數字，恐怕是公開披露數值的數倍，高達人民幣 30 兆元至 40 兆元，相當於 4.34 至 5.78 兆美元。

標普估計，去年所有政府債務與 GDP 的比率為 60%，「這是一個充滿巨大信貸風險的債務冰山」。

在 1991 年歐洲簽署的《馬斯垂克條約》中，就以 60% 為限來規範成員國的財政支出。不過依照 IMF 的數據，美國及日本的債務占 GDP 比重，今年已經分別超過 100% 及 200%。

為了鼓勵地區的經濟增長，中國地方政府在基礎設施方面投入大量資金，常使用的方式是透過「地方政府融資平台 (LGFVs)」，但實際的規模和訊息資料並不透明，標普指出，大部分隱藏債務都在這些工具之中。

北京當局承認部分地方政府存在「隱藏債務」，並力圖阻止未獲授權的借款，但到目前為止成功有限。依據中國財政部官方數字，地方政府債務約為 2.5 兆美元。

在這份報告中，標普並未說明，是否會因對中國債務的推估而下調中國的評級。