盤前財經大事搶先讀2018年10月17日

今日操盤前瞻

新股掛牌：天鈺、旭暉應材、軒郁

法說會：方土霖、嘉彰、遠雄港、矽力 - KY

增資股上市：康聯 - KY、鄉林、創業家

財報強勢助攻 道瓊大舉收高 547 點 創 3 月來最大單日漲幅

幾家美國大型企業公布財報強勁，助使股市自上週的賣壓中反彈。美國股市週二大舉收高，創下自 3 月以來最大單日漲幅。週二的大舉漲幅，加上上週五的漲勢，道瓊已自上週低點上漲逾 4.5%。閱讀全文...

〈太陽能寒冬來〉台廠相繼裁員挺過產業重整期 強化體質迎接未來市場需求

中國政府今年年中公布六一新政，取消原先對太陽能產業的補貼，造成市場需求急凍，也使太陽能產業呈現供過於求情況，價量同步走弱，對太陽能供應鏈造成相當大的壓力，太陽能產業面臨殘酷的洗牌年，許多台廠相繼透過減產、減緩原定擴產計畫，甚至裁員等方式，持續強化營運體質，以挺過這波產業寒冬。閱讀全文...

〈開發金法說〉2-3 年內 ROE 難達敵意併購門檻 2020 年底前 100% 併中壽

開發金 (2883-TW) 去 (2017) 年 9 月順利完成收購中國人壽 25.3% 股權，並跨入壽險、商銀、證券、創投四大獲利引擎時代，開發金今 (16) 日召開法說會，針對該金控因為股東權益報酬率 (ROE) 未符合「金金併」非合意併購的門檻，總經理王銘陽表示，開發金四大獲利引擎完備，雖有利於提升 ROE，但預期 2-3 年內仍難達到「金金併」門檻。閱讀全文...

〈星展看市場〉Q4 美元繼續走強 日、歐元維持貶勢

美中貿易戰牽動匯率走勢，星展銀行認為，聯準會 (Fed) 漸進式升息與美國經濟成長，將使美元繼續走強，但日圓與歐元預計第 4 季將維持弱勢格局。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉不會「大蕭條」！何必如此悲壯？

不會大蕭條，債市不必如此悲情。別為阿根廷的主權債務太過哭泣，也別為義大利公債懷憂喪志；要注意「美國財政懸崖問題」，它是否在 2018 年 11 月 6 日後，會被民主黨踩在腳下。美國貿易保護主義，是否會被中國大陸看破手腳。閱讀全文...