〈星展看市場〉Q4美元繼續走強 日、歐元維持貶勢

美中貿易戰牽動匯率走勢，星展銀行認為，聯準會 (Fed) 漸進式升息與美國經濟成長，將使美元繼續走強，但日圓與歐元預計第 4 季將維持弱勢格局。

星展銀行今 (16) 日舉行第 4 季投資展望記者會，星展消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，聯準會重申漸將採進式升息，預期將使美國經濟持續成長，加上且美國總統川普已言明，希望未來幾年，美國經濟成長率可望達 3% 以上，在經濟成長支撐下，預料將使美元維持強勢。

至於懸宕已久的美中貿易摩擦，星展認為，貿易戰短期內難以落幕，預期將有很長一段時間持續影響金融市場，但不論美國期中選舉最後誰勝出，對於中國政策可能不會有太大的改變。

另外，星展銀行認為，大陸官方在 8 月下旬啟動人民幣兌美元中間價報價啟動「逆周期因子」，減輕市場對人民幣兌美元貶破 7 的心理預期，預期第 4 季人民幣兌美元將在 6.8 元到 7 元區間震盪。

至於日圓與歐元則朝貶值方向發展，陳昱嘉表示，在日本央行維持貨幣寬鬆政策下，日圓將持續走弱，預期美元兌日圓將在 110 元到 115 元區間震盪；歐元則是受到歐盟經濟展望疲弱，預估第 4 季歐元兌美元將貶至 1.1 元~ 1.15 元。