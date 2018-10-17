美股盤後─財報強勢助攻 道瓊大舉收高547點 創3月來最大單日漲幅

幾家美國大型企業公布財報強勁，助使股市自上週的賣壓中反彈。美國股市週二大舉收高，創下自 3 月以來最大單日漲幅。

週二的大舉漲幅，加上上週五的漲勢，道瓊已自上週低點上漲逾 4.5%。



道瓊工業平均指數收高 547.87 點或 2.17% 至 25798.42。

Nasdaq 指數收高 214.75 點或 2.89% 至 7645.49。

S&P 500 指數收高 59.13 點或 2.15% 至 2809.92。

費城半導體指數收高 41.13 點或 3.31% 至 1282.95。

摩根士丹利股價上漲 5.7%，該銀行公布獲利優於預期。高盛獲利亦高於預期，其股價上漲 3%。

分析師說，未來將有更多企業公布獲利較預期強勁。10 月初，對經濟的擔憂似嫌過度。

週二收盤後，Netflix 公布財報，為投資人所矚目。該公司獲利高於預期，盤後交易中，其股價大漲逾 14%。

第三季財報季已經展開，投資人對財報季期望甚高，FactSet 機構預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%。

上週，道瓊與 S&P 500 下跌逾 4%，擔憂借款成本上升，使得股市下挫。Nasdaq 上週大跌 3.7%，科技股下跌帶來拖累。

但分析師說，擔憂利率上升，並無必要。過去五十年，10 年期債券殖利率平均約 6%，今日僅約 3%。10 年期債券殖利率上升 20 或 30 基點，並無需擔憂，50 年來，殖利率較今日高得多。