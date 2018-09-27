欣興導入智慧製造推升品管綜效 台灣IBM人工智慧助攻

台灣 IBM 與 PCB 暨積體電路載板廠商欣興 (3037-TW) 合作，共同研發產品外觀自動視覺檢測的 AI 輔助判斷機制，今年第 2 季實際應用後大幅提高生產效率，提高出貨品質，目前是全球 PCB 產業落實視覺檢測的首例，IBM 表示，目前也正在跟其他台廠洽談新案，將積極提供以人工智慧為主的智慧製造解決方案。

根據 IDC 預估，台灣製造業在 2018 年將有 25% 業者導入人工智慧，欣興總經理李嘉彬表示，品管過去受限於檢測能力與設計限制，準確度不高，除了需要機台檢驗後，還需要大量人力進行複檢，未來與 IBM 研發 AI 技術產品輔助解決方案後，期待透過深度學習讓檢驗機的過檢率大幅下降，提高出貨品質及檢驗效率。

台灣 IBM 全球企業諮詢服務事業群總經理李郁靜指出，製造業將是繼金融業之後，台灣產品導入最多人工智慧的領域。由於目前製造業仍多以人力負責品檢，容易造成品質不一，未來如果勞動人口銳減，可能造成成本高漲。

李郁靜表示，人工智慧技術將讓機器快速進化、提升檢測品質與效率，機器在透過不斷學習及優化後，準確度將會更加精準。

IBM AI 視覺檢測團隊指出，IBM 所提供的解決方案，是以 AI 智能引擎為核心，將快速判斷檢測結果，包括透過深度學習演算法提高準確度，或是將人工檢測經驗模型化，降低對人工依賴，而透過 GPU 運算，可縮短檢測時間，並讓產品符合客戶對於品質的期待，期待未來成為欣興智慧製造的好夥伴。