匯市打滾40年投資長高喊：美元兌歐元將跌40%

《彭博社》報導，受惠於美債殖利率上漲的刺激，近日美元指數再度回攻一度站上 95 點的整數關卡，然而市場有分析師並不看好美元後市，甚至高喊美元兌歐元長期可能將下跌 41%。

管理約 10 億美元資產的華爾街投資機構 Bisset Associates 首席投資長 Ulf Lindahl，擁有著 40 年外匯市場交易經驗，Ulf Lindahl 認為，從美元兌歐元 15 年的大週期循環來看，美元目前已經步入了下降趨勢，至 2024 年美元跌幅估達 41%。

Ulf Lindahl 指出，美元自上世紀 70 年代以來其實都在重複著 15 年為一次週期的大循環，這一次估計也會歷史重演，然而市場大舉看空美元的人似乎也並不少見，如橋水基金創辦人戴里歐 (Ray Dalio) 也曾在今年九月份預測美元將大跌。

Ulf Lindahl 認為，若從去年的高點來看，事實上現在美元早就已經在下跌趨勢，而自去年開始的美元下跌，其實還只是「初跌段」的開端，估計至 2024 年，美元兌歐元匯價將下跌到 1：2、美元兌日圓將跌至 1：75，這二個目標價與九月的美元匯價相比，跌幅是高達了 41% 與 33%。

而上述分析的觀點與論述，Ulf Lindahl 表示，他主要是根據歷史循環來作觀察，因為他相信只要當一國匯價太貴或太便宜之時，終究還是會回到歷史均值。

Ulf Lindahl 大方承認，確實美元大跌 40% 以上的看法，他每每在演講上與投資人分享，總會遭到許多質疑與噓聲，但是 Ulf Lindahl 仍強調，目前他還是堅信自己信念，即美元會持續這樣 15 年一個大週期的歷史循環。

Ulf Lindahl 或許過於浮誇，故針對美元後市，再另外提供給大家一個合乎中道的華爾街預期。

據《彭博社》向華爾街分析師所作的一份調查顯示，調查中位數預期美元兌歐元至 2022 年時，僅會下跌至 1.28 美元。