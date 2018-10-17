美國8月JOLTS職位空缺連續第二月創歷史新高

新近公布的勞動力市場指標再創歷史新高，數據公布後，美股進一步走高，美國公債價格下跌、殖利率走高。

10 月 16 日周二，美國勞工部公布的商業、工業和政府職位空缺月度報告 JOLTS 顯示，8 月美國 JOLTS 職位空缺 713.6 萬人，連續第三個月上升，7 月空缺人數由 693.9 萬上修為 707.7 萬。

8 月的 JOLTS 空缺人數不但高於市場預期的 690 萬，而且繼 7 月之後再創歷史新高，7 月數據進一步上修，和 8 月成為有記錄以來唯二空缺人數超過 700 萬的月份。今年前八個月，這一指標已經分別在 1 月、3 月、4 月、7 月和 8 月五個月份創新高。

另外，反映工人對找到更好工作信心的指標——離職人數略有下降，仍接近歷史高位。在 7 月創新高後，JOLTS 報告的 8 月離職人數環比減少 3.1 萬人，降至 357.7 萬人，仍然體現了美國就業者對換工作後的就業前景很有信心。

金融部落格 zerohedge 指出，8 月已連續第五個月美國空缺職位數超過失業人數，8 月的空缺職位人數比找工作的美國失業者多 120 萬。當然，如果美國經濟處於工人技能與僱主需求完美匹配的狀態，失業人數應該為零。

JOLTS 報告還顯示，8 月總體雇用人數也創歷史新高，達到 578.4 萬。從用工人數和 12 個月累計就業變動的相關性判斷，未來幾個月，要麼用工需求的增速會下降，要麼新工作的數量會明顯增加。

JOLTS 數據是前聯準會主席葉倫高度關注的勞動力市場指標，它連創新高反映了美國就業市場持續向好的形勢，這與最近公布的其他就業數據表現基本一致。

上上周公布的非農就業報告顯示，9 月失業率降至 3.7%，創近五十年新低，平均時薪的環比和年增率增速均符合市場預期，分別為 0.3% 和 2.8%，只比 8 月增速低了 0.1 個百分點，仍穩定增長。

雖然 9 月美國新增非農就業人數 13.4 萬，比市場預期低 30%，但華爾街見聞此後文章指出，9 月受颶風嚴重影響，當月 29.9 萬人因壞天氣沒有工作，而且 7 月和 8 月新增就業者合計上修 8.7 萬，9 月可能有不小的上調空間。

8 月 JOLTS 數據公布後，美股漲勢不改，道指漲幅一度擴大到 300 點，同標普和納指一樣日內漲逾 1%。

美國公債殖利率下跌，數據公布後，10 年期美債殖利率掉頭走高，一度重上 3.17%。

數據公布後，美元指數一度抹平日內跌幅、重上 95.0，但截至更新又跌落 95。