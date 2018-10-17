高盛第三季投行業務大幅強於預期 前三季收入創八年來最高

周二美股盤前，高盛公布 2018 年第三季財報。受惠於公司投行業務和股票交易大幅強於預期，高盛每股收益 EPS 年增率大漲 25%，年初至今營收為八年來最高。

總體來看，高盛營收、利潤和 EPS 皆超出市場預期：

第三季營收 86.5 億美元，超出市場預期的 83.6 億美元，較上年同期增長 4％；今年前九個月的營收為 280.8 億美元，比 2017 年同期高出 16％，是八年來最高的前第三季收入；

季度凈利潤大漲 21%，至 24.5 億美元；

EPS 每股收益 6.28 美元，大漲 25%，超出預期的 5.38 美元。

在機構客戶服務方面，高盛第三季股票交易和投行業務收入增長，但固收業務下滑。

具體來看，投行業務依舊是第三季高盛最大的驚喜。期內，公司投行業務營收年增率上漲 10% 達到 19.8 億美元，大大超出市場預期的 17.5 億美元。相關營收增長主要是由於其金融諮詢業務營收 9.16 億美元，為三年來最高，年增率基本不變。承銷業務營收營收 10.6 億美元，年增率大漲 20%，公司稱這主要是由股票承銷推動，相關主要驅動因素在於更高的 IPO 營收。

第三季，高盛固收業務（FICC）營收 13.1 億美元，年增率大幅下降 10%，不及市場預期的 14.5 億美元。公司稱第三季交易環境波動性較弱，FICC 客戶的交易較為清淡，因而做市環境較為惡劣。其中，第三季來自利率產品、信貸產品和抵押貸款的收入大幅減少，部分抵消了來自商品和外匯的收入增加。

同時，股票業務營收 17.9 億美元，年增率基本不變，高於市場預期的 17.3 億美元，年增率增 8%；這主要是由於股票客戶的收益顯著提高，加之來自證券服務的收入也有所提高。公司稱與今年第二季相比，第三季的交易環境波動性繼續疲弱，做市環境較為惡劣。

此外，公司投資和貸款業務營收 18.6 億美元，年增率基本不變。其中，由於公共股本收益大幅下降，導致股本證券年增率大幅下滑 20%；而另一方面，利息收入顯着增加，債券和貸款業務投資收益年增率大增 52%。

高盛三季報亮點還包括：第三季平均股本回報率（ROE）為 13.1%，高出作為行業門檻的 10%，今年前第三季 ROE 獲得 13.7%，為九年來最高；第三季有形股本殖利率（ROTE）獲得 13.8%。

其他財務指標方面，巴塞爾協議 III 一級普通股權益資本充足率高達 12.4%，較去年年末增加 170 個基點。

值得注意的是，今日公布的這份財報是貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）在任期間的最後一份高盛集團財報，他的任期始於 2006 年，終於今年 10 月 1 日，此後大衛 · 所羅門（David Solomon）接替貝蘭克梵出任了高盛集團首席執行官一職。

由於財報強勁，今日高盛美股盤初漲 2.2%，不過目前漲幅回落。