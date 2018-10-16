如果美股再出現回檔修正跌幅 就得留意了

週四收盤，道瓊工業平均指數自 10 月 3 日所創記錄高點下跌了 6.6%。Nasdaq 指數自 8 月 31 日高點下跌了 9.6%，接近回檔修正所定義的 10% 跌幅。

投資人現在最擔憂的是什麼？如果這波賣壓讓股市跌幅達到 10%，將是八個月來，第二次回檔修正。這可能意味這波近十年之久的多頭市場，陷入了困境。

自 1980 年以來，S&P 500 指數出現過 13 次回檔修正走勢。每次回檔修正的平均跌幅為 14.6%，平均下跌期間為 80 天。

自二次大戰以來，S&P 500 指數出現過 56 次拉回走勢 (即下跌幅度介於 5% 至 9.9%)，22 次回檔修正 (跌幅介於 10% 至 19.9%)，12 次空頭市場走勢。平均而言，拉回每年出現一次，回檔修正每 2.8 年出現一次。空頭市場則於每五年進行一次。

僅有一年，即 1990 年，S&P 500 出現兩次回檔修正走勢，而這正是 1990 年大多頭市場開始的一年。

但是現在情況完全相反，S&P 500 的多頭市場已進行了九年半，創下史上最長期間。該指數自 2009 年 3 月低點上漲了 336%，創下史上第三大漲幅。這波多頭市場還能上漲多久？幅度會有多大？

美國經濟仍將強勁，新的財報季開始，預期 S&P 500 企業第三季獲利成長達 20%。

但美國 10 年期債券殖利率上升，已經削弱了房屋銷售。若 10 年期債券殖利率接近 4%(目前為 3.16%)，雖不至完全扭轉多頭市場，該報酬率却足以成為股市的競爭對手。

此外，CBOE 的波動指數 (VIX) 上漲並突破了 20，創 4 月以來高點，顯示投資人擔憂股市的風險正在上升。

分析師認為，這波股市的跌勢，只是另外一次的回檔修正。但有時，一波經濟衰退或金融恐慌，也會引發全面的空頭市場。這種情況很難事先預測，所以分析師建議投資人留在場內，在未來的漲勢中，獲利了結，進行減碼，讓持股不超過 50%。

投資人需要審慎，而非衝動，往往在風險上升時，股市却步步走高。