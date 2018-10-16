產能過剩！瑞士信貸降評美國鋼鐵業

瑞士信貸 (Credit Suisse) 週一 (15 日) 宣布降評美國鋼鐵業，主因為需求因利率上升而受到抑制，且鋼鐵業的產能供過於求，評級從「優於大盤」下調至「與大盤持平」。

此外，瑞士信貸在給客戶報告中指出，鋼鐵公司的資本支出配置，可能與投資者所設想的方向不同，部分投資者可能因此感到失望。

關於供應過剩方面的風險，該投行指出，美國鋼鐵公司即將重啟位於伊利諾州花崗岩城的第二座煉鐵高爐，這代表著約有 210 萬公噸的熱軋鋼將進入市場。美國 JSW 鋼鐵公司將在 11 月重啟其每年可煉鋼 150 萬公噸的電弧爐，但若經濟顯示疲弱跡象，JSW 可能會暫緩擴張計畫。

美國鋼鐵協會的數據顯示，美國國內產量最近達到 2014 年以來的最高水平，自 6 月以來，年產量增長約 600 萬短噸。(註：1 短噸為 907.18474 公斤)。

美國鋼鐵產量 圖片來源：tradingeconomics.com

世界鋼鐵協會週二 (16 日) 表示，預估全球鋼鐵需求在 2018 年將增長 3.9%(16.6 億公噸)，2019 年需求將成長 16.8 億公噸。然而，北美今年的鋼鐵需求僅將增長 1.7%(1.432 億公噸)，明年增長 1.447 億公噸。

瑞士信貸指出，考量到第 4 季的供需因素，該行預期熱軋鋼價格將持續走低，大宗訂單價格為每短噸 800 美元或以下。

北美自由貿易協定與「232 條款」風險

瑞士信貸預計美國和加拿大可在 2019 年年初達成鋼鐵進口關稅協議，將可能以限額方式取代課徵關稅，屆時將有 70 萬短噸的熱軋鋼重新進入美國市場，恐導致美國熱軋鋼價格回落。

進口鋼胚的關稅豁免，可能將允許 JSW 多輸出 50 萬至 70 萬短噸，下游的滾製產能將在 2019 - 2020 年上升。瑞士信貸指出，經濟週期晚期與新增產能，將使鋼材價格下滑，並導致美國鋼鐵業估值走低。

資本支出與併購活動攀升

鋼鐵業的資本支出在 2018 年攀升，併購案也變得較踴躍，但瑞士信貸認為，鋼鐵業需加強投入資本回報率 (ROIC)。此外，該行業進入週期晚期將使部分投資者卻步。