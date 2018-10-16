星展：美經濟成長可望抵銷貿易戰衝擊 看好美、陸股表現

美中貿易摩擦戰火未歇，拖累全球經濟表現，星展銀行認為，美國經濟穩健成長，可抵銷美中貿易戰衍生的負面衝擊，但若貿易戰升級，可能使資金加速流向美元資產，並對新興市場產生壓力。

星展銀行今 (16) 日舉行第 4 季投資展望說明會，在股市方面，星展銀行點名看好美股後市表現，認為美股表現將優於歐股與日股；至於新興市場，星展認為，儘管亞股 (不含日本) 近期表現疲弱，但投資價值已逐漸浮現，看好陸股後市。

看好美股與陸股後市表現

展消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，美國 10 年期公債殖利率升至 3.2% 高點，壓抑美股表現，並拖累全球股市，但事實上美國今年初也曾出現公債殖利率飆升，導致美股回檔的情況，不過在緊張情緒消散後，美股仍朝穩步上漲格局發展。

陳昱嘉表示，美國企業獲利穩健，且溫和通膨與漸進式升息，預料將有助於股市與信貸市場，因此美股雖已創下史上最長牛市，但仍看好美股後市表現。

至於新興股市，星展則相對看好亞股 (不含日本) 中的陸股，陳昱嘉分析，陸股今年以來 MSCI 中國金融指數已跌逾 2 成，股價淨值比也已降至 0.8 倍，低於長期平均值，從長線投資角度來看，陸股評價面仍算偏低。

人行貨幣寬鬆救經濟 人民幣貶值壓力大

另外，在人民幣部分，星展預期，中國官方將持續維穩人民幣匯率，人行會讓人民幣有秩序的貶值，預估第 4 季美元兌人民幣將在 6.8 元到 7 元區間震盪，至於是否貶破 7 元關卡，則需視美中貿易戰後續而定。

星展銀行 (香港) 資深經濟學家周洪禮表示，因應經濟成長放緩與關稅增加，預期人行的貨幣政策將朝中性偏寬鬆方向走，透過公開市場操作為市場注入更多資金，並可能在 12 月開啟下一輪降準，而這波貨幣寬鬆，將使人民幣承受下行壓力。

周洪禮認為，美中貿易戰短期內難落幕，勢將影響金融市場很長一段時間，不僅美國、中國都遭受負面影響，處於三角貿易的台灣也將受一定程度衝擊。