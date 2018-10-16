Google Pixel 3手機在台開賣 Google助理中文版正式登台

Google 今 (16) 日舉辦 Made by Google 台灣發表會，兌現先前表明要將 Pixel 手機帶到台灣的承諾，宣布正式在台推出最新的 Pixel 3 系列智慧型手機，也同時推出 Google 語音助理 (Google Assistant) 繁體中文版，台灣為中文版上線的首站，未來將透過機器學習技術，持續從台灣使用者回饋中快速進化。

由於 Google 台灣團隊高度參與 Pixel 產品研發工作，Google 硬體部門資深副總裁 Rick Osterloh 在今年初便承諾要將 Pixel 手機帶到台灣，Google 今日正式在台推出最新 Pixel 3 系列智慧型手機，包括 Pixel 3 (5.5 吋) 與 Pixel 3 XL (6.3 吋) 2 種不同尺寸，售價分別為新台幣 27700 元起與 31100 元起，機型包括 64GB 與 128GB，11 月 1 日起將陸續出貨。

除 Pixel 系列將在台上市外，Google 今日也宣布，推出 Google 語音助理 (Google Assistant) 繁體中文版，台灣為中文版上線的首站，該版本針對台灣人的語言使用習慣所開發，適用搭載 Android 5.0 以上版本且符合條件的智慧型手機使用者，初次使用僅需長按手機的 HOME 鍵，就能啟動 Google 助理，之後只要對著裝置說出「Ok Google」，便可用中文和它對話、傳達指令。

Google 表示，在 Google 助理中帶入一種新語言時，往往需要考慮當地文化和語言的獨特之處，中文語音處理與辨識存在許多困難，且單以中文這個語言，就有各種不同的發音、詞彙和句法使用習慣，Google 最終克服各種挑戰，推出中文版本的 Google 助理，也貼近台灣民眾的日常生活用語和發音方式。

Google 助理未來將透過機器學習技術，持續從台灣使用者的回饋中快速進化，努力提升自己的中文實力，變得更加聰明、為生活帶來更多實質助益。

Google 表示，今年 1 月 Google 與 HTC 的協議案生效後，台灣便成為 Google 在亞洲最大的工程研發基地，有超過 2000 位 Google 員工投入 Pixel 產品軟硬體開發工作，在今年度推出的 Pixel 產品中，Google 台灣團隊扮演許多重要的角色，高度參與了 Pixel Stand 軟體研發、Pixel 使用訣竅、相機影像訊號處理、音訊相關配件、軟硬體產品驗證等各種產品項目。