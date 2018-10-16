企業財報提振樂觀情緒 美股開盤 道瓊指數漲逾200點

企業財報優於預期，提振市場樂觀情緒，今 (16) 日美股開盤，三大指數走揚，道瓊工業指數大漲逾 200 點。

台北時間週二晚間 9 點 39 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 204.05 點 (0.81%)，標普 500 指數上漲 20.56 點 (0.75%)，那斯達克指數上漲 75.78 點 (1.02%)。

週二美股盤前，摩根士丹利 (MS-US)、高盛 (GS-US)，公布第 3 季財報，表現皆優於預期；開盤後，股價分別上漲 2.5% 及 1.4%。

摩根士丹利第 3 季營收為 98.7 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 (95.5 億美元)；獲利為 21 億美元，成長約 19%，高於預期的 18 億美元；每股純益 (EPS)1.17 美元，亦優於分析師預估的 1.01 美元。

高盛財報顯示，第 3 季營收達 86.5 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 (84 億美元)；獲利 24.5 億美元，年增約 20%；每股純益 (EPS)6.28 美元，亦優於分析師預期的 5.38 美元。

投資人對企業財報寄予厚望，FactSet 調查顯示，分析師們預計，標普 500 指數企業，第 3 季獲利可望成長 19%。

上述消息，使市場氛圍轉為樂觀，淡化對美沙緊張關係、美中貿易情勢的擔憂。

對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 失蹤一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」；對此，沙國官媒威脅動用「石油武器」(Oil Weapon)，讓油價大漲。

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，該消息導致美、沙兩國關係緊張；據 CNN 報導，沙國可能會承認，Khashoggi 的死亡，是審訊失控的結果。

另一方面，川普稱，將對中國祭出新一輪關稅攻勢，但他同時強調，無意讓中國經濟陷入蕭條。