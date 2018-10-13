〈定存理財術〉掌握四大原則 外幣定存不吃虧



新台幣 10 月以來升貶劇烈震盪，握有外幣定存的投資人不免心驚膽戰，深怕賺到的利率最後被匯率吃光光，最後白忙一場，銀行主管建議，將資金投入外幣定存前，可掌握四大原則，包括匯率走勢、承做天期最好不要超過一年、善用自動化服務，找經常往來銀行議價。

外幣定存利率通常優於新台幣定存，在低利率環境下讓外幣定存格外受歡迎，但要注意的是，外幣定存利率固然吸引人，但背後隱藏匯率的風險往往容易被忽略，尤其當匯率波動劇烈時，很可能賺不到高利息甜頭，還因為匯率賠上本金。

匯率走勢是最大隱含風險

銀行主管指出，小資族投資外幣定存最常碰到的問題，就是對匯率波動的承受能力，以人民幣為例，如果是前兩年將新台幣資金兌換人民幣而轉入定存者，現在可能因人民幣貶值而蒙受匯率損失。

銀行主管說，觀察各銀行的外幣定存方案可發現，通常匯率波動越大的外幣，定存利率也越高，像是澳幣或南非幣等原物料貨幣，但問題是，這類貨幣匯率與原物料價格密不可分，匯率也經常因此大起大落，投入前務必三思。

銀行主管建議，投資外幣並非利率越高越好，對於資金有限的小資族，如果真要投資外幣，投入前不妨問自己兩個問題，包括：這貨幣對自己而言實用嗎？我的風險承受度有多高？若非要參與投資外幣不可，建議挑選美元相對安全。

承做天期不宜過長 最好不超過一年

為降低匯率風險，銀行主管建議，挑選外幣定存天期最好採短打策略，挑選只有三個月、六個月期的短天期相對合適，短打策略的好處是，可以在匯率下行風險發生前，趕進將資金轉進其他標的。此外，萬一碰上急需資金時，短天期定存也可免於提前解約利率被打折的窘境。

若真的非要將資金放入長天期定存，銀行主管建議，事先務必確認是筆短期用不到的閒置資金，且金額也不宜過多，才能將匯率風險降到最低。

善用網銀 享受雙率與其他條件優惠

銀行為鼓勵民眾利用網銀辦理，通常會提供網銀匯率減碼，以及較高的定存利率等優惠。

以台灣銀行近期推出的人民幣定存方案，網銀與臨櫃辦理雖然起存門檻相同，但透過網銀辦理定存包括一個月期、三個月期、六個月期，甚至一年期的定存利率皆優於臨櫃辦理。

存款大戶 找熟悉銀行爭取議價空間

不少銀行為爭取資金大戶，通常會提供經常往來的客戶，例如財富管理大戶檯面上沒有的「隱藏版」利率加碼優惠，但前提是存款資金必須夠多，而且通常也要搭配其他金融商品，如果手上資金夠多，不妨可詢問經常往來銀行，是否有無議價空間。

