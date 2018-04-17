海南省將嚴格執行「房八條」 防止炒作和哄抬房價

路透報導，繼上週中國宣佈關於支持海南全面深化改革開放的指導意見後，海南省住建廳週一發布關於進一步貫徹落實穩定房地產市場要求的通知，開展專項整治，嚴格執行 “房八條”，防止炒作和哄抬房價。通知要求強化主體責任，落實量價調控目標，各市縣政府要切實擔負起房地產市場調控的主體責任，嚴格執行國家和省政府有關穩定房地產市場的政策措施，要繼續嚴格按照下達的調控目標進行調控。對落實調控目標不力、量價仍上漲過快的市縣，將提請省政府進行約談問責。



嚴格執行《關於做好房地產市場工作的通知》(房八條)，強化審核和問責機制，堅決杜絕弄虛作假行為。對審核把關不嚴，甚至與仲介機構或購房人串通違規銷售、規避限購政策的政府工作人員，各市縣要依法依規進行嚴肅處理，並將有關線索移送紀檢部門，對其單位、分管領導和主要領導進行問責。



中國國家主席習近平上週五宣布，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。



受此消息提振，陸股的海南類股週一出現大面積漲停，受惠北京政府出臺新政策支持海南全島分階段建立自由貿易港，令投資人憧憬海南當地企業將迎來大發展機遇。



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