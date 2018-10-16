裕日車QX50展開預售 盼增添Q4銷售動能及業績 今年每股盈餘上看20元

裕日車 (2227) 預計 10 月 31 日正式上市的全新極智夢想休旅 INFINITI QX50，自 2017 年底在台北舉辦的世界新車大展亮相，成為亞太區市場首度現身後引起市場關注，這次全新 INFINITI QX50 即日起至 10 月 30 日以限時禮遇價 188 萬元展開上市前預售，為年底前的國產車市銷售衝刺注入新血，也盼能大幅增添裕日車的銷售動能及業績。裕日車 9 月營收為 18.65 億元，月增 4.3%，年減 20%，單月汽車銷售量為 2576 台，月增 58%，年增 10%；累計前三季營收為 229.24 億元，年減 13.8%，累計銷售量為 2 萬 5708 台，月減 20%。



裕隆日產 9 月底時針對旗下多款車系進行配備與價格調整，顯示車市已明顯感受到寒意，這次推出全新 INFINITI QX50 並提前展開預售，盼能大幅增添裕日車的銷售動能及營運。



法人指出，裕日車今年受到軍公教年金改革、年底選舉觀望氣氛濃厚、國內消費緊縮及國產車銷售不如預期下，預估全年每股盈餘達 19.7 元，有機會挑戰 20 元，但較去年 22.1 元衰退。