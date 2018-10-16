重磅！第三屆中國商業地產資產證券化合作發展峰會暨2018房地產證券化“前沿獎”頒獎禮即將盛大啓幕！

在傳統融資渠道收緊與房地產資產證券化政策支持下，2018年房地產ABS迎來爆發式發展。2018年上半年，房地產ABS產品共發行75支，總發行規模900.2億元，同比增長82.8%。中國商業地產證券化具有巨大市場空間，REITs、CMBS是商業地產目前最適逢其會的風口，也是未來發展方向。在上述背景下，由中國金融前沿論壇主辦、REITs行業研究作為協辦單位的2018第三屆中國商業地產資產證券化合作發展峰會暨2018房地產證券化“前沿獎”頒獎將於2018年12月13-14日在上海舉辦，誠摯邀請國内外行業領袖共襄盛宴，分享真知灼見，推進行業穩健發展！

在傳統融資渠道收緊與房地產資產證券化政策支持下，2018年房地產ABS迎來爆發式發展。統計數據顯示，2018年1月至6月，房地產ABS產品共發行75支，總發行規模900.2億元，同比增長82.8%。其中，REITs和CMBS金額總計347.71億元，較去年增長8.21%。此外，證監會和住建部發佈了首部支持住房租賃資產證券化的規定，進一步表明了政府對於住房租賃資產證券化產品的支持態度。上半年已成功發行4單住房租賃ABS，共募資167.17億元，是去年全年的15倍；除此之外，仍有多單住房租賃ABS通過發審會，計劃發行金額合計450億元。

中國商業地產證券化擁有巨大發展空間，以CMBS、CMBN為代表的資產證券化和REITs則是商業地產目前最適逢其會的風口，也是未來發展方向。在此大背景下，由中國金融前沿論壇主辦、REITs行業研究作為協辦單位的2018第三屆中國商業地產資產證券化合作發展峰會暨2018房地產證券化“前沿獎”頒獎禮將於2018年12月13-14日在上海舉辦，誠摯邀請國内外行業領袖共襄盛宴，分享真知灼見，推進行業穩健發展！

時間 地點

時間：12月13-14日（週四、週五）

地點：上海

規模：200+企業、500+專業人士

活動日程

12月13日，第一天，星期四

09:00-09:05 開幕緻辭

09:05-09:50 主題演講：2018年商業地產資產證券化基本情況和未來趨勢

09:50-10:35 主題演講：不動產類證券化基礎資產展望及產品模式分析

10:35-10:50 茶歇交流，展台參觀

10:50-11:35 主題演‍‍‍‍‍‍‍‍講：住房租賃資產證券化的主要模式和關註要點

11:35-12:30 圓桌討論：國内目前已推出的長租公寓相關ABS & REITs產品剖析、對比、問題探討

12:30-14:00 午餐時間，展台參觀

14:00-14:45 主題演講：類REITs和 CMBS的模式、價值及交易結構解析

14:45-15:30 主題演講：資產證券化助力城市更新

15:30-16:30 圓桌討論：產業地產資產證券化的現狀和趨勢探討

16:30-16:45 茶歇交流，展台參觀

16:45-17:30 主題演講：新形式下商業地產證券化的法律風險管理

17:30-18:30 圓桌討論：存量時代房地產資產證券化的機遇與挑戰

18:30-20:30 2018房地產證券化“前沿獎”頒獎禮

12月14日，第二天，星期五

商業地產及住房租賃資產證券化政策解讀、產品模式分析及典型案例解析

一、商業地產及住房租賃ABS投融資需求分析

二、商業地產及住房租賃資產證券化最新政策解讀

三、不動產類證券化基礎資產展望及產品模式分析

四、不動產類資產證券化業務關註要點及典型案例分析

五、答疑與交流