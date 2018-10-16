碧桂園楊惠妍財富1500億 6度奪中國女首富

《2018 胡潤女企業家榜》今 (16) 日出爐。榜單顯示，碧桂園 (2007-HK) 副主席楊惠妍以人民幣 1500 億元財富，第六次成為中國女首富，但財富比去年縮水人民幣 100 億元。

截至近午盤，碧桂園報港幣 8.05 元，上漲 2.028%。

圖：新浪財經

今年上半年，碧桂園銷售額突破人民幣 4000 億元，年增 43%。繼去年教育板塊上市之後，今年碧桂園物業版塊也成功上市，市值達 300 億元。

排名第二的是龍湖地產 (0960-HK) 董事長吳亞軍，財富為人民幣 585 億元；「北京地產女王」富華集團主陳麗華，以財富人民幣 505 億元排名第三；去年白手起家女首富，「觸屏女王」藍思科技集團 (300433-CN)48 歲的周群飛，財富水 45%，以人民幣 385 億元位居第四。

榜單顯示，前 50 名中國女企業家平均財富比去年下降 7.8% 至人民幣 213 億元，但仍是 10 年前的 4 倍。房地產和製造業是上榜女企業家的主要財富來源，上榜人數占比分別為 27% 和 17%，且呈上升趨勢。

前 10 名平均財富人民幣 496 億元，平均漲幅為 14%，去年前 10 名平均漲幅達到 95%。胡潤表示，前 10 名中周群飛和張茵財富縮水較多，中美貿易摩擦對她們有一定影響。前 10 名門檻比去年降低 4%，為人民幣 270 億元。

前 10 名中，恒力的范紅衛首次上榜，來自廣東的有 3 位，平均年齡 50 歲，比去年前 10 名平均年齡大 3 歲。

中國女企業家在剛發佈的《2018 胡潤百榜》中占比，從去年的 25.8% 上升至 28.7%，為 20 年來最高。白手起家的比例比去年高 9 個百分點至 8 成，有 41 位，比去年增加 7 位。

中國占全球最成功女企業家的 63%，比 5 年前提高了 2 成，全球最成功女企業家前 5 名，僅 1 位不是中國人。

胡潤表示，中國婦女占世界婦女人口的 1/5，但全球最成功的女企業家中，中國占 6 成。隨著國家鼓勵支持更多女性投身創新創業，中國新興經濟體中女性從業人員超過半數，但中國女企業家榜前 50 名中來自傳統行業的居多，而新產業還較少。