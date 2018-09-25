負面消息令銀行卻步 碧桂園傳擱置20億美元貸款計劃

據湯森路透旗下基點援引消息人士指出，上週發行規模較小的優先票據後，中國房地產開發商碧桂園 (2007-HK) 已經擱置至多 20 億美元的 4 年期貸款計畫。

消息指出，碧桂園在 7 月曾與往來銀行進行磋商以組建該貸款的安排行團隊，貸款的綜合收益超過 300 個基點。然而，最近幾週一系列負面報導打擊該公司後，銀行態度變得謹慎猶豫，磋商進展放緩。

8 月底，馬來西亞總理馬哈地把矛頭瞄準碧桂園在該國南部的森林城市巨型房地產項目。馬哈蒂爾宣佈外國人不會獲得簽證入住該地產項目。

此外，馬哈地也已喊卡一系列中國支援的項目，包括 200 億美元的東海岸鐵路專案和連接吉隆玻與新加坡的高鐵計畫，後者原本預計會對森林城市專案起到很大推動作用。

7 月，碧桂園在安徽的地盤發生意外並導致工人死亡後，叫停全國施工。在此前 2 個月，該公司就已經因另外 2 起工安事故而受到關注。

在這種背景下，銀行對碧桂園的未來成長感到擔憂，貸款計畫也隨之凍結。

報導指出，雖然銀行緊張不安，但債券投資者沒有表現出這種擔憂，對碧桂園最新的美元票據發行反應熱烈。上週四 (20 日)，該公司發行 2 批本金總額合計 9.75 億美元的優先票據，克服了艱難的公開市場狀況，完成今年最大的中資開發商海外融資之一。

碧桂園最新一次聯貸是 4 月所簽港幣 17.81 億元 (2.27 億美元)3 年期貸款，用於支持公司收購易居中國 15% 股權。法國巴黎銀行為獨家牽頭行兼簿記行 (MLAB)，並預先提供貸款資金。這筆分期攤還貸款最高綜合收益為 290 個基點，利率加碼幅度為 230 個基點，平均年限 2.5 年。

市傳中國發函廣東、湖北、四川、江蘇、河南、遼寧等省，要求「對預售制度進行研究論證」。暗示中國新一波打房可能取消預售屋制度。碧桂園昨 (24) 日收跌 5.57%，報港幣 10.84 元。