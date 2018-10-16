週年慶發燒 富邦媒彩妝熱銷商品銷售翻倍 保養品業績增五成

週年慶戰火續攀高點，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網指出，專櫃美妝保養為每年週年慶的焦點，尤其以歷年不敗的經典商品最受矚目，今年 SK-II 青春露熱銷破千瓶，而 ESTEE LAUDER 粉底液則為專櫃彩妝銷售冠軍。另外 SHISEIDO 資生堂國際櫃、KOSE 高絲、LANCOME 蘭蔻、Dior 迪奧等專櫃品牌的彩妝保養也都名列熱銷榜上，經典商品銷售達翻倍成長。天氣轉涼，美妝保養換季也推升週年慶的買氣。momo 購物網指出，今年 momo 深耕品牌策略，吸引專櫃美妝保養品牌進駐，不僅強化站內商品力，同時也取得更多元的獨家特惠組、新品優惠折扣，再搭配站內行銷活動資源，推升週年慶開跑至今專櫃保養品銷售較平日成長逾 5 成。



momo 摩天商城也指出，週年慶醫美保養品買氣暢旺，民眾在手握有限的預算下，偏愛購買知名品牌與熟悉度高的商品，其中以雅漾、理膚寶水與 Dr. CiNK 最夯，銷售已較平日成長 3 成。