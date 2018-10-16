機器人理財：AI怎麼幫你做到投資組合的趨吉避凶？

鉅亨網觀察不少投資者對於機器人理財趨勢感興趣，但不知如何運用，有感於此，近日「鉅亨小聚」之「機器人理財」系列課程中，就請到李長賡以及徐采蘩兩位在大數據、保險方面的專業人士來進行分享，機器人理財在防禦黑天鵝與投資理財方面的助益。

黑天鵝是指極不可能發生，但實際上最後卻又發生的事件。如果投資人能夠克服心魔，在黑天鵝發生的時間點逆向思考、危機入市，將能為投資帶來莫大的財富。精宏金融科技營運長李長賡表示：「投資人想要繼續在市場生存，首要必須擁有防禦黑天鵝的能力。」而沒有情緒起伏、依賴計量型大數據而生的機器人，就是投資人抓住大波動機會財的最大助力。

李長賡指出，以精宏金融科技所發展的理財機器人為例，梳理過去 10 年的歷史資料，系統上出現過 48 隻黑天鵝，若投資人能於「賣訊」發生時，調節部位，並於之後的「買訊」出現時勇敢進場，克服「貪念」與「恐懼」，可望為手中部位增加不少獲利。舉凡今年的美中貿易戰、土耳其里拉狂跌，機器人均精準於一周前作出投資建議，在準確率高達 9 成的情況下，透過大數據管理投資組合，勢必成為未來市場主流。

投資的最大敵人向來是自己，在投資型保單上也不例外！許多國人以為投資型保單是穩賺不賠的投資工具，卻不知道就算這張保單過去有高報酬率，不代表未來會繼續賺錢！保險年資超過 20 年的統一保經總經理徐采蘩語重心長提醒，在購買投資型商品之前，必須先了解其商品特性及費用結構；在了解自己的短中長期財務需求後，選擇出最適合自己的投資型保單。

徐采蘩分析，投資型保單所繳的錢，一部分用在繳保險費，一部分拿去做基金投資。因為是「基金投資」，就不可能永遠不調整基金投資組合、卻希望能有亮眼的投資報酬率。然而，「貪念」與「恐懼」的心魔是如此難克服，一般國人要如何適時地調整自己投資型保單的投資組合呢？

統一保經在今年 3 月與精宏金融科技，攜手合作理財機器人，為廣大國人提供更好的解決方案。理財機器人能協助解決客戶投資上的「痛點」，如同開車時有 GPS 導航輔助，在市場起伏波動時，不會感到慌亂，並在人工智慧與機器人紀律的雙重加持下，降低投資風險。

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李長賡建議，台灣擁有規模達 49 兆新台幣的財管潛力，但其中不是長期於股市裡套牢，便是多投資於固定收益的低報酬商品。如果今天投資人能透過機器人理財活化手中資產，將手中套牢股票重新活化，或是提撥部分保守資金轉作投資之用，將能為投資生出不少活水。人性服務、紀律性操作的嶄新金融科技應用，將會是未來投資穩操勝算及安享退休生活的一大利器。

機器人理財已是當今市場顯學，未來在市場資訊公開透明下，將對機器人理財分析更加有利。全球金融科技（FinTech）產業規模，也將從原本約 1.8 兆的總值，上看至 2.2 兆美元。巴菲特說過「波動是市場的常態。」既然投資人不能控制波動，唯有善用波動、與波動共榮共生才能在市場中持盈保泰。