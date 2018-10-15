寧德時代逆市漲停 美團點評綠鞋期結束 沽空比率陡增

• 寧德時代業績預喜 逆市漲停

寧德時代 / 周一收盤：+10.01%/ 距年內高點：-27.3%/ 距 IPO 價：129.2%

周一，在市場縮量降價的情況下，寧德時代逆勢漲停。

42°C 早報曾提到，上周五盤後，寧德時代發布業績預告 ，第第三季歸屬凈利潤年增率增長 87%-99%，扣非凈利潤年增率增長 119%-133%。

周一早盤，開盤後不久，寧德時代即封漲停，但在早盤尾盤一度打開漲停板，臨近收盤，寧德時代再次封漲停。

寧德時代周一大漲，確認了此前早報關於 60 元支撐的判斷，上方壓力位 75 元一線。

走勢復盤

• A 股續創新低 騰訊領跌恆指

周一，A 股三大指數和香港恆生指數均下跌超 1%。

周一收盤，滬指收報 2568.10 點，繼續刷新 47 個月新低，跌 1.49%。深成指失守 7500 點，收報 7444.48 點，創四年最低，跌 1.51%。兩市成交清淡，全日合計成交額 2387 億元。創業板收報 1250.22 點，跌 1.43%，成交額 404 億。

交易機會

• 美團點評綠鞋期結束 股價重挫 沽空比率大增

美團點評 / 周一收盤：-6.49%/ 距年內高點：-25.1%/ 距 IPO 價：-19.6%

周一是美團點評價格穩定期（綠鞋期）結束後的首個交易日，當日美團點評股價大跌 6.49%，報收 55.45 港元，盤中最低跌至 53.7 港元。周一美團點評的收盤價相較於 69 港元的發行價，已經跌去 19.6%。

此外，周一美團點評的沽空比率從上周五的 34.3% 大幅飆升至 56.9%，這是上周二以來美團點評沽空比率逐漸下降後首次大幅提升，並逼近上周一創下的 62.7% 的沽空比率高位。

• 蔚來汽車已交付 3368 輛 ES8 9 月交付 1766 輛 盤前大漲 4%

蔚來汽車 / 上周五收盤：+3.9%/ 距年內高點：-45.9%/ 距 IPO 價：+19.4%

蔚來汽車周一宣布，截至 2018 年 9 月 30 日，該公司已累計交付 3368 輛 ES8 電動汽車。

其中，今年第第三季交付量為 3268 輛。此外，蔚來汽車 9 月份單月交付量為 1766 輛，較前一個月增長約 58%。

蔚來汽車首席財務官 (CFO) 謝東螢稱：「第三財季我們交付了 3268 輛 ES8，較公司之前預期的 2900 輛至 3000 輛高出約 9%，我們對此感到很高興。」謝東螢還稱：「我們預計 2018 年下半年實現累計交付 1 萬輛 ES8 的目標保持不變。」

周一，在中概股盤前普跌的情況下，蔚來汽車盤前大漲 4%。上周五，蔚來汽車漲 3.9%，報收 7.46 美元。

• 阿里本地生活服務公司成立後第一個大動作：百度外賣正式更名「餓了麼星選」

阿里巴巴 / 上周五收盤：+3.8%/ 距年內高點：-30.4%/ 距 IPO 價：116.6%

百度 / 上周五收盤：3.21%/ 距年內高點：-28.1%/ 距 IPO 價：656.9%

周一，百度外賣正式更名「餓了麼星選」。上周五，阿里巴巴集團首席執行官張勇發布內部信稱，阿里巴巴正式成立本地生活服務公司，該公司由餓了麼和口碑兩大業務合併而成。

上周五，阿里巴巴大漲 3.8%，報收 147.29 美元，周一盤前，阿里巴巴下跌 1.55%；百度上周五漲 3.21%，報收 204.36 美元，周一盤前下跌 1.17%。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：